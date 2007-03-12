Дженнаро Гаттузо: «Арсеналу» сейчас трудно, но они забили 18 голов в Лиге Европы»

Главный тренер Дженнаро Гаттузо поделился мыслями накануне игры с «Арсеналом» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Арсенал» испытывает трудности, но у них в составе есть великие чемпионы. И эта команда забила 18 голов в .

Мы с большим уважением относимся к «Арсеналу». Нам нужно показать игру высокого качества.

«Милан» в последние годы не проводил матчей в еврокубках при 70 тысячах зрителей, если не считать Бонуччи и Биглию. У нашей команды немного европейского опыта, игроки очень молоды.

В Европе гораздо более открытый футбол, в Италии намного весомее роль тактики. Мы должны уделить внимание сильным сторонам «Арсенала». У нас есть и свои», – сказал итальянец.