Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Алан Дзагоев: «На таком поле тяжело что-то придумать. Что смогли – сделали»

    Теги ЦСКА Лион Лига Европы Алан Дзагоев

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением о поражении от «Лиона» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    – Конечно, не лучший результат, учитывая, что играли дома. Не лучшая игра с нашей стороны. На таком поле тяжело что-то соорудить, придумать. Что смогли – сделали. Но это не самый лучший результат для нас.

    – В Лионе шансы будут равны, учитывая, что игра пройдет в куда более комфортных условиях?

    – Не знаю. Приедем туда – по игре видно будет, – сказал Дзагоев в эфире телеканала «Матч Футбол 1».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться