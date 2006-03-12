Алан Дзагоев: «На таком поле тяжело что-то придумать. Что смогли – сделали»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением о поражении от «Лиона» (0:1) в первом матче 1/8 финала .

– Конечно, не лучший результат, учитывая, что играли дома. Не лучшая игра с нашей стороны. На таком поле тяжело что-то соорудить, придумать. Что смогли – сделали. Но это не самый лучший результат для нас.

– В Лионе шансы будут равны, учитывая, что игра пройдет в куда более комфортных условиях?

– Не знаю. Приедем туда – по игре видно будет, – сказал Дзагоев в эфире телеканала «Матч Футбол 1».