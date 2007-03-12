У Облака травма, в матче с «Локомотивом» в воротах «Атлетико» может дебютировать Вернер

Основной вратарь «Атлетико» Ян Облак может пропустить ближайший матч с «Локомотивом» в 1/8 финала .

Словенец страдает от последствий ушиба руки. В воскресенье он отыграл в полном объеме матч с «Барселоной» (0:1), но перед этим практически не тренировался.

Если Облак не сможет выйти на поле во встрече с , то в составе дебютирует голкипер Аксель Вернер. 22-летний аргентинец еще не играл за основную команду «кольчонерос».

Ранее дублером Облака был Мигель Анхель Мойя. Минувшей зимой 33-летний вратарь перешел в «Реал Сосьедад».