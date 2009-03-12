Марк-Андре тер Стеген: «Когда я стал вратарем, примером для меня был Кан»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген ответил на вопросы в преддверии матча с .

– Кто из игроков «Атлетико» доставлял вам самые большие проблемы?

– На сегодняшний день, я думаю, это тот, кто однажды забил мне почти на 1-й минуте. Фернандо Торрес. По-моему, это было в матче Кубка короля.

– Назовите свой лучший сэйв в текущем чемпионате примеры.

– На мой взгляд, лучший я сделал в матче с «Вильярреалом». Там был кросс, затем удар. Не помню, кто его наносил. Я парировал мяч, летевший в левую от меня сторону.

– Кого вы считали своим героем в детстве?

– Когда я начинал играть и был полевым футболистом, мне нравился Марсель Кетелер. Он из Менхенгладбаха. Позже он перешел в «Гамбург», а я стал вратарем.

У меня появился новый образец для подражания, это был . Возможно, дело не в его игровой манере, а в большей степени в его мотивированности.

– На какой позиции вы играли бы, если б не стали вратарем?

– Полагаю, в полузащите мне бы понравилось больше, чем в нападении. Играя в атаке, ты всегда должен забивать. Давление очень велико.

– В чем сильные стороны ?

– Он все время на расслабоне. Здорово справляется с любой ситуацией. Он очень сильно добавляет команде надежности.

Помимо этого, Облак всегда делает сэйвы. Это хороший вратарь, – сказал немец.