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    Марк-Андре тер Стеген: «Когда я стал вратарем, примером для меня был Кан»

    Теги Боруссия Менхенгладбах Оливер Кан бундеслига Германия сборная Германии Барселона Атлетико Фернандо Торрес примера Испания Кубок Испании Марк-Андре тер Стеген Ян Облак Марсель Кетелер

    Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген ответил на вопросы в преддверии матча с «Атлетико».

    – Кто из игроков «Атлетико» доставлял вам самые большие проблемы?

    – На сегодняшний день, я думаю, это тот, кто однажды забил мне почти на 1-й минуте. Фернандо Торрес. По-моему, это было в матче Кубка короля.

    – Назовите свой лучший сэйв в текущем чемпионате примеры.

    – На мой взгляд, лучший я сделал в матче с «Вильярреалом». Там был кросс, затем удар. Не помню, кто его наносил. Я парировал мяч, летевший в левую от меня сторону.

    – Кого вы считали своим героем в детстве?

    – Когда я начинал играть и был полевым футболистом, мне нравился Марсель Кетелер. Он из Менхенгладбаха. Позже он перешел в «Гамбург», а я стал вратарем.

    У меня появился новый образец для подражания, это был Оливер Кан. Возможно, дело не в его игровой манере, а в большей степени в его мотивированности.

    – На какой позиции вы играли бы, если б не стали вратарем?

    – Полагаю, в полузащите мне бы понравилось больше, чем в нападении. Играя в атаке, ты всегда должен забивать. Давление очень велико.

    – В чем сильные стороны Яна Облака?

    – Он все время на расслабоне. Здорово справляется с любой ситуацией. Он очень сильно добавляет команде надежности.

    Помимо этого, Облак всегда делает сэйвы. Это хороший вратарь, – сказал немец.

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