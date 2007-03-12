Ян Облак: «В «Барселоне» много хороших форвардов, но главная проблема – Месси»

Голкипер Ян Облак дал интервью незадолго до игры с «Барселоной».

– Кто из футболистов «Барселоны» доставлял вам самые большие проблемы?

– На мой взгляд, в «Барселоне» много нападающих, которые весьма и весьма хороши. Но больше всех, несомненно, мне досаждал .

– Назовите свой лучший сэйв в текущем чемпионате примеры.

– Нет никаких мыслей по этому поводу. Думаю, каждый сэйв важен. Поэтому не могу выбрать один.

– Кого вы считали своим героем в детстве?

– Когда я был маленьким, первым образцом для подражания стал мой отец. Он тоже был вратарем.

– На какой позиции вы играли бы, если б не стали вратарем?

– Нападающий.

– В чем сильные стороны Марка-Андре тер Стегена?

– Думаю, что в связи со стилем игры «Барселоны» особенно выделяется то, как он использует свои ноги, – сказал вратарь.