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    Ян Облак: «В «Барселоне» много хороших форвардов, но главная проблема – Месси»

    Теги Барселона Атлетико Лионель Месси примера Испания Марк-Андре тер Стеген Ян Облак

    Голкипер «Атлетико» Ян Облак дал интервью незадолго до игры с «Барселоной».

    – Кто из футболистов «Барселоны» доставлял вам самые большие проблемы?

    – На мой взгляд, в «Барселоне» много нападающих, которые весьма и весьма хороши. Но больше всех, несомненно, мне досаждал Лионель Месси.

    – Назовите свой лучший сэйв в текущем чемпионате примеры.

    – Нет никаких мыслей по этому поводу. Думаю, каждый сэйв важен. Поэтому не могу выбрать один.

    – Кого вы считали своим героем в детстве?

    – Когда я был маленьким, первым образцом для подражания стал мой отец. Он тоже был вратарем.

    – На какой позиции вы играли бы, если б не стали вратарем?

    – Нападающий.

    – В чем сильные стороны Марка-Андре тер Стегена?

    – Думаю, что в связи со стилем игры «Барселоны» особенно выделяется то, как он использует свои ноги, – сказал вратарь.

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