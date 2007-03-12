Ян Облак: «В «Барселоне» много хороших форвардов, но главная проблема – Месси»

Голкипер «Атлетико» Ян Облак дал интервью незадолго до игры с «Барселоной».
– Кто из футболистов «Барселоны» доставлял вам самые большие проблемы?
– На мой взгляд, в «Барселоне» много нападающих, которые весьма и весьма хороши. Но больше всех, несомненно, мне досаждал Лионель Месси.
– Назовите свой лучший сэйв в текущем чемпионате примеры.
– Нет никаких мыслей по этому поводу. Думаю, каждый сэйв важен. Поэтому не могу выбрать один.
– Кого вы считали своим героем в детстве?
– Когда я был маленьким, первым образцом для подражания стал мой отец. Он тоже был вратарем.
– На какой позиции вы играли бы, если б не стали вратарем?
– Нападающий.
– В чем сильные стороны Марка-Андре тер Стегена?
– Думаю, что в связи со стилем игры «Барселоны» особенно выделяется то, как он использует свои ноги, – сказал вратарь.