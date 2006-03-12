Диего Симеоне: «Локомотив» – это команда, а не один лишь Фарфан»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями в преддверии матчей с «Локомотивом» в 1/8 финала .

«Фарфан – определяющий игрок, в особенности это касается действий в свободных зонах. Но – это не один футболист. Это команда, и они наверняка смогут хорошо восполнить свои потери. Я не думаю, что команда нуждается в отдельно взятом игроке.

Мы должны и можем стать лучше. Мы требовательны к себе как команда.

И у меня нет сомнений, пребывание в – лучшее, что происходило со мной. Я каждый день смотрю много футбола по телевизору и с каждым днем все сильнее горжусь своими игроками», – сказал аргентинец.