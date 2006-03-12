«Тоттенхэм» заинтересован в 18-летнем форварде «Гамбурга» Арпе

Форвард Янн-Фите Арп может покинуть «Гамбург».

В 18-летнем нападающем заинтересован .

«Гамбург» сейчас идет на 17-м месте в первой бундеслиге и, скорее всего, вылетит во вторую по итогам сезона.

«Тоттенхэм» намерен провести необходимую работу, чтобы осуществить трансфер Арпа. Интересы футболиста представляет агент Юрген Милевски, у которого есть профессиональные связи в Англии.

Отмечается, что «Тоттенхэм» и – любимые клубы Арпа. Форвард зачастую выбирает «шпор», когда играет на приставке.

Нападающий связан с «Гамбургом» контрактом, рассчитанным до лета 2019 года. Скорее всего, «Тоттенхэму» придется заплатить не меньше 10 миллионов евро за футболиста.