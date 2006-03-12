Джанлуиджи Буффон: «Выход в следующий раунд будет тяжелой задачей для «Ювентуса», учитывая первый матч»

Голкипер Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против (первый матч – 2:2).

«Это очень яркое противостояние, которое состоится в футбольном театре с невероятной историей.

Мы должны постараться завоевать путевку в следующий раунд, а это, учитывая результат первого матча и силу соперника, будет тяжелой задачей.

Тем не менее, когда ситуация кажется легкой, на деле она может оказаться сложнее, чем самый сложный тест на бумаге.

Я жду увлекательный и сбалансированный матч, победу в котором одержит более расчетливая команда.

Я не считаю случайностью, что только «Тоттенхэм» забил нам два мяча в 2018 году. Надежность была и будет одной из самых сильных качеств нашей команды. Я говорил и на старте сезона, когда нас критиковали за некоторые пропущенные мячи.

Однако и у соперников есть свой уровень и характеристики. «Тоттенхэм» в большей степени сконцетрирован на атаке, отдает все силы в нападении. Они умеют забивать, имея в своем составе Кейна, , Эриксена. Возможно, два гола было слишком много...» – отметил Буффон.