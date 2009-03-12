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    Блез Матюиди: «В Турине «Ювентус» доказал, что может вызвать серьезные проблемы у «Тоттенхэма»

    Теги Блез Матюиди Ювентус Лига чемпионов Тоттенхэм Пауло Дибала

    Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди поделился оижданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (первый матч – 2:2).

    «В среду будет нелегко, так как «Тоттенхэм» – это команда, показывающая хороший футбол. Они будут играть дома. наши соперники показали хорошее выступление в Лиге чемпионов, включая первый матч против нас.

    В любом случае мы доказали в Турине, что мы можем вызвать у них серьезные проблемы, поэтому мы едем в Лондон, чтобы выиграть и забить голы. Если мы будем играть так, как против «Лацио», все будет возможно.

    Дибала снова доказал, что он игрок, способный изменить игру и принести победу команде. Он доказывал это много раз», – сказал Матюиди.

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