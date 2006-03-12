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    Эмиль Форсберг: «Зенит» – очень сильная команда. Игра будет тяжелой»

    Теги Зенит Лига Европы РБ Лейпциг Эмиль Форсберг

    Полузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг поделился ожиданиями от матчей с «Зенитом» в 1/8 финала Лиги Европы.

    – Кто фаворит?

    «Зенит» – очень сильная команда. Я бы выделил атакующую линию и Ивановича. Игра будет тяжелой.

    – «Зенит» провел всего один матч в России. Будет ли это влиять на игру?

    – Я об этом не думаю. Мы ориентируемся на себя, но и недооценки соперника не будет.

    – Играли ли вы против российских команд? В прошлой игре «Зенита» у них удалили двух игроков, вы готовы играть жестко?

    – Нет, не играл. А к игре мы готовы – это уже 1/8 финала.

    – Вы боретесь за попадание в Лигу чемпионов через бундеслигу. В связи с этим какая у вас мотивация в еврокубках?

    – Мы хотим выигрывать везде, нет предпочтений, – цитирует Форсберга корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

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