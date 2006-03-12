Полузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг поделился ожиданиями от матчей с «Зенитом» в 1/8 финала .

– Кто фаворит?

– – очень сильная команда. Я бы выделил атакующую линию и Ивановича. Игра будет тяжелой.

– «Зенит» провел всего один матч в России. Будет ли это влиять на игру?

– Я об этом не думаю. Мы ориентируемся на себя, но и недооценки соперника не будет.

– Играли ли вы против российских команд? В прошлой игре « у них удалили двух игроков, вы готовы играть жестко?

– Нет, не играл. А к игре мы готовы – это уже 1/8 финала.

– Вы боретесь за попадание в Лигу чемпионов через бундеслигу. В связи с этим какая у вас мотивация в еврокубках?

– Мы хотим выигрывать везде, нет предпочтений, – цитирует Форсберга корреспондент Sports.ru Александр Дорский.