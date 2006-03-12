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    Виталий Мутко: «Наша задача – чтобы болельщикам не было стыдно за сборную. И я уверен, что не будет!»

    Теги ЦСКА Алексей Березуцкий Василий Березуцкий Сергей Игнашевич Виктор Васин Виталий Мутко премьер-лига Россия сборная России ЧМ-2018 Георгий Джикия

    Вице-премьер России Виталий Мутко поделился мыслями о том, что защитники ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие не планируют выступать за сборную страны.

    – И Василий, и Алексей – лицо нашего российского футбола. Надо уважать их решение о завершении карьеры в сборной.

    От себя хочется поблагодарить их за то, что они сделали для всего российского футбола. Мы с ними достигли больших результатов. Я всегда восхищался ими и еще Сергеем Игнашевичем, их профессионализмом. Молодым игрокам стоит брать с них пример.

    Братья только на максимуме своих возможностей могут выступать в национальной команде. Если они понимают, что уже не в силах этого сделать, то нам остается лишь принять их решение.

    Теперь дальше будем исходить из тех защитников, которые остались в нашем распоряжении. Мы должны опираться на то, что у нас есть. Жизнь продолжается, у нас есть подрастающее молодое поколение. К сожалению, случились травмы у Васина и Джикии, но тут уже ничего не поделаешь.

    – Как считаете, кто будет играть в защитной линии сборной на ЧМ-2018?

    – Давайте не будем торопиться. У нас есть главный тренер, который принимает решение. Есть ребята, которые играют и в российской лиге, и за иностранные команды.

    Мы делаем все, чтоб лучшие футболисты выступали за национальную команду. Наша основная задача – чтобы болельщикам не было стыдно за нашу сборную. И я абсолютно уверен, что не будет! – сказал чиновник.

    Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России

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