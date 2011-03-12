Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Игорь Семшов: «Дзюба свое забьет. У него такая жажда гола!»

    Теги Зенит Артем Дзюба Игорь Семшов премьер-лига Россия сборная России Арсенал Тула

    Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов рассказал, как осваивается в команде нападающий Артем Дзюба, арендованный у «Зенита».

    «Если Артем отдает голевые пасы – это тоже польза. Да, он нападающий, он хочет забивать. Но уверен: Дзюба будет доволен, если ему станут удаваться пасы. И тренеры сборной на него обратят внимание.

    А свои голы Артем забьет. У него такая жажда гола! Я сам был футболистом и знаю, что это такое. Просто Дзюба всегда отдаст, если партнер в более выгодной позиции.

    Чемпионат мира? Конечно, надо максимальные задачи перед собой ставить, но не зацикливаться на одном турнире. Дзюба может сыграть еще не на одном крупном турнире. Да, Артем, придя в «Арсенал», показал, что хочет играть, быть в сборной. Это уже факт, чтобы на него обратили внимание. Только в любом случае надо все игрой доказывать», — сказал Семшов.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться