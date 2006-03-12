Александр Головин: «Связка Головин – Фирмино – Салах звучит приятно, но к этому еще стремиться и стремиться»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин, отвечая на вопросы болельщиков, поделился мыслями о перспективе поиграть вместе с Роберто Фирмино и Мохамедом Салахом, а также рассказал, игра каких футболистов ему нравится.

«Что касается того, кто из игроков моей позиции является для меня примером, то очень много футболистов, за которыми слежу. Назвал бы, наверное, Модрича, Хави и Иньесту как своих самых любимых.

Как мне такая связка: Головин – Фирмино – Салах? Звучит, конечно, очень приятно. Однако к этому нужно еще стремиться и стремиться.

Если говорить о том, меняется ли моя игра, когда за мной наблюдают скауты грандов, то нет. Я вообще об этом не думаю. Если, так скажем, начнешь выпрыгивать из штанов, то от этого будет только вред», – сказал Головин.