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    Георгий Джикия: «Шансы сыграть на ЧМ-2018 есть»

    Теги Спартак премьер-лига Россия сборная России травмы ЧМ-2018 Георгий Джикия

    Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился мыслями о восстановлении от тяжелой травмы колена.

    «Теперь я понимаю, что футбол для меня не просто работа, а нечто большее. Говорят, что в этом году я буду с командой на поле, остается только работать.

    Что касается конкретных сроков, то они будут известны 22 марта, когда пройду второй тест. Шанс на то, что успею восстановиться до чемпионата мира, есть, и все, что зависит от меня, я делаю, потому что очень этого хочу», – сказал футболист.

    Джикия получил травму в январе. У него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Обычно после подобных повреждений восстанавливаются 5-6 месяцев.

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