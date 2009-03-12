Георгий Джикия: «Шансы сыграть на ЧМ-2018 есть»

Защитник и сборной России Георгий Джикия поделился мыслями о восстановлении от тяжелой травмы колена.

«Теперь я понимаю, что футбол для меня не просто работа, а нечто большее. Говорят, что в этом году я буду с командой на поле, остается только работать.

Что касается конкретных сроков, то они будут известны 22 марта, когда пройду второй тест. Шанс на то, что успею восстановиться до чемпионата мира, есть, и все, что зависит от меня, я делаю, потому что очень этого хочу», – сказал футболист.

Джикия получил травму в январе. У него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Обычно после подобных повреждений восстанавливаются 5-6 месяцев.