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    Олег Шатов: «Зенитовские аргентинцы – хорошие ребята. Никаких склок и закулисных игр не было»

    Теги Зенит Федор Смолов Андреас Гранквист премьер-лига Россия Олег Шатов Краснодар Леандро Паредес Эмануэль Маммана Себастьян Дриусси Эмилиано Ригони Матиас Краневиттер

    Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов поделился мыслями об атмосфере в команде.

    – В раздевалке «Краснодара» два лидера – Гранквист и Смолов. Андреас – опытный футболист, лидер сборной Швеции и стержневой игрок в «Краснодаре».

    Федя – бомбардир, который делает результат. Эти два человека ментально и по игровым качествам являются лидерами команды.

    – Атмосфера внутри «Зенита» и внутри «Краснодара» сильно отличается? В вашей новой команде значительно меньше легионеров…

    – Что в «Краснодаре», что в «Зените» микроклимат в команде хороший, его создают сами футболисты. И здесь, и там с этим проблем нет.

    Многие думают, что если в «Зените» много аргентинцев, то они держатся от остальных отстраненно, но это совершенно не так. Они хорошие порядочные ребята. Никаких скандалов, склок или закулисных игр внутри коллектива не было. Все хорошо.

    В «Краснодаре» все ребята очень добрые, хорошо меня приняли. Мне это здорово помогло в плане адаптации в новом коллективе, – сказал футболист.

    За «Зенит» в настоящее время выступают пять аргентинцев. Это защитник Эмануэль Маммана, хавбеки Леандро Паредес, Эмилиано Ригони и Матиас Краневиттер, нападающий Себастьян Дриусси.

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