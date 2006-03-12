Олег Шатов: «Зенитовские аргентинцы – хорошие ребята. Никаких склок и закулисных игр не было»

Полузащитник «Краснодара» поделился мыслями об атмосфере в команде.

– В раздевалке «Краснодара» два лидера – Гранквист и Смолов. Андреас – опытный футболист, лидер сборной Швеции и стержневой игрок в .

Федя – бомбардир, который делает результат. Эти два человека ментально и по игровым качествам являются лидерами команды.

– Атмосфера внутри и внутри «Краснодара» сильно отличается? В вашей новой команде значительно меньше легионеров…

– Что в «Краснодаре», что в «Зените» микроклимат в команде хороший, его создают сами футболисты. И здесь, и там с этим проблем нет.

Многие думают, что если в «Зените» много аргентинцев, то они держатся от остальных отстраненно, но это совершенно не так. Они хорошие порядочные ребята. Никаких скандалов, склок или закулисных игр внутри коллектива не было. Все хорошо.

В «Краснодаре» все ребята очень добрые, хорошо меня приняли. Мне это здорово помогло в плане адаптации в новом коллективе, – сказал футболист.

За «Зенит» в настоящее время выступают пять аргентинцев. Это защитник Эмануэль Маммана, хавбеки , Эмилиано Ригони и Матиас Краневиттер, нападающий .