Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Александр Коломейцев: «Прекрасно понимаем сложность противостояния с «Атлетико», но на нас это не давит»

    Теги Локомотив Атлетико Лига Европы Александр Коломейцев

    Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев поделился ожиданиями от матча с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги Европы.

    «Локомотив» едет к «Атлетико» далеко не в роли фаворита...

    – Мы прекрасно понимаем сложность противостояния, но на нас это никак не давит. Приедем в Мадрид и выложимся, сыграем на своем максимуме. А там уже посмотрим, что у нас получится. 

    – В составе «Атлетико» много громких имен. Кого опасаетесь больше всего? 

    – Сложно кого-то выделить. У них серьезный и сбалансированный состав. Очень сильная атакующая линия. Наверное, можно отметить Антуана Гризманна. Но в целом, у них такой подбор игроков, что опасен любой из их состава. 

    «Атлетико» в минувшие выходные тоже играл с принципиальным соперником – «Барселоной». Мадридцы уступили со счетом 0:1. Может ли этот результат сыграть против вас – ведь испанцы наверняка захотят реабилитироваться? Или, наоборот, поражение выбьет их из колеи? 

    – Думаю, такую команду, как «Атлетико», ничто не может вывести из себя. Там собраны очень опытные игроки, которые через многое прошли. Они сыграли не один десяток матчей на самом высоком уровне. Наверное, неудача с «Барселоной» еще сильнее заведет их, – сказал Коломейцев.

    Лучшие легальные букмекеры — в рейтинге Sports.ru | Winline, Бинго-Бум, PariMatch

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться