Александр Коломейцев: «Прекрасно понимаем сложность противостояния с «Атлетико», но на нас это не давит»

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев поделился ожиданиями от матча с «Атлетико» в 1/8 финала .

– едет к «Атлетико» далеко не в роли фаворита...

– Мы прекрасно понимаем сложность противостояния, но на нас это никак не давит. Приедем в Мадрид и выложимся, сыграем на своем максимуме. А там уже посмотрим, что у нас получится.

– В составе много громких имен. Кого опасаетесь больше всего?

– Сложно кого-то выделить. У них серьезный и сбалансированный состав. Очень сильная атакующая линия. Наверное, можно отметить . Но в целом, у них такой подбор игроков, что опасен любой из их состава.

– в минувшие выходные тоже играл с принципиальным соперником – «Барселоной». Мадридцы уступили со счетом 0:1. Может ли этот результат сыграть против вас – ведь испанцы наверняка захотят реабилитироваться? Или, наоборот, поражение выбьет их из колеи?

– Думаю, такую команду, как «Атлетико», ничто не может вывести из себя. Там собраны очень опытные игроки, которые через многое прошли. Они сыграли не один десяток матчей на самом высоком уровне. Наверное, неудача с «Барселоной» еще сильнее заведет их, – сказал Коломейцев.

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