Владислав Игнатьев: «Надеюсь, не придется выручать «Локомотив» после удара Гризманна»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от матча против «Атлетико».
– Сейчас не закрадывается мысль о том, что 8 марта вам придется играть против команды, которая стоит в таблице выше вашего любимого «Реала»?
– Ой, точно нет. Не придаю этому значения. Наоборот, интересно сыграть с таким соперником, проверить свои силы.
– Вы лишили гола Самедова. Теперь на очереди Гризманн?
– Хм. Надеюсь, до таких моментов не дойдет (смеется) И мне не придется выручать «Локо» после удара Гризманна. Постараемся сыграть строго сзади, – сказал Игнатьев.
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