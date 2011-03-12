Владислав Игнатьев: «Надеюсь, не придется выручать «Локомотив» после удара Гризманна»

Полузащитник ива» Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от матча против .

– Сейчас не закрадывается мысль о том, что 8 марта вам придется играть против команды, которая стоит в таблице выше вашего любимого ?

– Ой, точно нет. Не придаю этому значения. Наоборот, интересно сыграть с таким соперником, проверить свои силы.

– Вы лишили гола Самедова. Теперь на очереди Гризманн?

– Хм. Надеюсь, до таких моментов не дойдет (смеется) И мне не придется выручать после удара Гризманна. Постараемся сыграть строго сзади, – сказал Игнатьев.

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