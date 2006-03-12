Тренер «Базеля»: «Ман Сити» – одна из двух лучших команд мира»

Главный тренер «Базеля» Рафаэль Викки дал комментарий в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с (первая игра – 0:4).

«Наш соперник – одна из двух лучших команд мира. Я это говорил и две недели назад, и сразу после жеребьевки. «Сити» все подтвердил и даже еще прибавил в игре.

«Сити» работает под началом Гвардиолы второй год, сейчас команда перешла на новый уровень. «Манчестер» показывает тот футбол, который показывали команды Гвардиолы в Испании и Германии. Это фаворит Лиги чемпионов.

Своей команде я сказал: «Смотрите, уже март, а «Базель» все еще играет в еврокубках. Мы хорошо поработали, чтобы оказаться на этой стадии, ситуация сейчас у нас тяжелая, но нужно получить удовольствие от игры, забыть первый матч и выложиться на все сто».

Я мог бы сказать игрокам «вы должны верить», но это выглядело бы странно. Перед нами должны стоять другие задачи. Игра начинается со счета 0:0, нужно что-нибудь выжать из первого тайма, после чего действовать по ситуации.

По ходу матча постараемся войти в нужный ритм. Я всегда стремлюсь побеждать, но на этот матч поставил себе другие задачи», – сказал Викки.