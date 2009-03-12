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    Пеп Гвардиола: «Ман Сити» еще не достиг уровня «Барселоны». Мы выиграли один трофей»

    Теги Венсан Компани Манчестер Сити Барселона Базель Лига чемпионов Пеп Гвардиола Джон Стоунз

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мыслями перед ответным матчем с «Базелем» (4:0 – первая игра) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Это Лига чемпионов, где особенным является каждый матч. Концентрацию терять нельзя ни в коем случае.

    В футболе возможно абсолютно все. Достаточно вспомнить матч «Арсенала» с «Эстерсундом» в Лиге Европы.

    Мы практически вышли в четвертьфинал, но надо сохранять спокойствие.

    О победе в Лиге чемпионов мечтают все команды и все игроки. Но у нас есть отличные шансы второй раз в истории дойти до 1/4 финала.

    Меня часто спрашивают, являемся ли мы фаворитами турнира. Давайте не будем забывать матч в Уигане: 44-я минута, красная карточка, и все тут же переворачивается с ног на голову.

    Уровня «Барселоны» мы пока еще не достигли. Их игроки доминировали в Европе последние 15-20 лет.

    Мы пока выиграли вместе один трофей. Так что мы должны быть на вершине очень долгое время, чтобы заслужить сравнения с «Барсой».

    Джон Стоунз – отличный футболист, и он мне это уже не раз доказывал. У нас есть четыре отличных центральных защитника.

    Венсан Компани не мог играть долгое время, но в последних матчах получил практику. Теперь пришла очередь Джона», – рассказал Гвардиола.

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