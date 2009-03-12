Пеп Гвардиола: «Ман Сити» еще не достиг уровня «Барселоны». Мы выиграли один трофей»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мыслями перед ответным матчем с «Базелем» (4:0 – первая игра) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Это Лига чемпионов, где особенным является каждый матч. Концентрацию терять нельзя ни в коем случае.
В футболе возможно абсолютно все. Достаточно вспомнить матч «Арсенала» с «Эстерсундом» в Лиге Европы.
Мы практически вышли в четвертьфинал, но надо сохранять спокойствие.
О победе в Лиге чемпионов мечтают все команды и все игроки. Но у нас есть отличные шансы второй раз в истории дойти до 1/4 финала.
Меня часто спрашивают, являемся ли мы фаворитами турнира. Давайте не будем забывать матч в Уигане: 44-я минута, красная карточка, и все тут же переворачивается с ног на голову.
Уровня «Барселоны» мы пока еще не достигли. Их игроки доминировали в Европе последние 15-20 лет.
Мы пока выиграли вместе один трофей. Так что мы должны быть на вершине очень долгое время, чтобы заслужить сравнения с «Барсой».
Джон Стоунз – отличный футболист, и он мне это уже не раз доказывал. У нас есть четыре отличных центральных защитника.
Венсан Компани не мог играть долгое время, но в последних матчах получил практику. Теперь пришла очередь Джона», – рассказал Гвардиола.