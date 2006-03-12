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    Зинедин Зидан: «Возможно, «ПСЖ» был не так хорош, потому что «Реал» играл отлично»

    Теги ПСЖ Реал Мадрид Лига чемпионов Зинедин Зидан

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги ответного матча 1/8 финала ЛЧ с «ПСЖ» (2:1, первая игра – 3:1).

    «Мы высоко прессинговали с самого начала. Думаю, мы провели идеальный матч. Я очень рад, что мы прошли дальше. Я принимаю решения и готовлю команду. Тактически мы сыграли так, как и хотели. Мы верим в то, что делаем.

    У нас были трудные моменты в чемпионате и Кубке Испании, но при игре каждые три дня всегда тяжело сохранять уровень. Нельзя всегда выигрывать. Но сейчас мы побеждаем в примере и должны начинать думать о субботнем матче против «Эйбара».

    «ПСЖ», наверное, был не так уж хорош, но, возможно, так случилось потому, что мы играли отлично. После удаления и второго гола соперникам стало совсем тяжело.

    Я уважаю всех игроков, включая Бэйла. Он не выходил в старте в обоих матчах против «ПСЖ», но это очень важный футболист, который создает много проблем соперникам. Мы должны сохранять сплоченность, как это было сегодня», – сказал Зидан.

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