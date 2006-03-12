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    Унаи Эмери: «Проиграть «Реалу» не обидно, обидно вылететь в 1/8 финала»

    Теги ПСЖ Реал Мадрид Лига чемпионов Унаи Эмери

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал поражение от «Реала» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:3).

    «Реал» играл лучше нас. Мы хотели больше атаковать, но первый гол и красная карточка разбили наши шансы. «Реал» заслужил пройти дальше.

    Проиграть «Реалу» не обидно, обидно вылететь в 1/8 финала. Ключевым стал первый матч, когда мы были лучше соперников более 80 минут. Сегодня же они контролировали 60% матча, а мы не смогли ничего сделать.

    Мы все хотим выиграть этот турнир быстро. Мы продолжим терпеливо работать и строить команду, способную на победу. Я уверен, что эта команда сможет выиграть Лигу чемпионов. Болельщики когда-то увидят, как «ПСЖ» отпразднует триумф в этом турнире.

    Мое будущее в «ПСЖ»? Сегодня не думаю об этом», – сказал Эмери.

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