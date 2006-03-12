Президент «ПСЖ»: «Удаление Верратти убило игру. Больше всего меня расстроили вылет и реакция некоторых игроков»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал поражение от в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2, 2:5 по сумме двух матчей).

«Больше всего меня расстроили наш вылет и реакция некоторых футболистов. Мы очень недовольны и расстроены результатом.

В первом тайме мы доминировали, не хватило только завершения. В первом тайме мы были намного лучше «Реала». Забей мы, все могли бы поменяться.

Красная карточка Верратти убила матч. Теперь мы должны продолжать работать, прилагать больше усилий, стараться больше ради болельщиков.

Матч сложился не так, как мы хотели, но мы продолжаем верить в наш проект. Сейчас не время думать о переменах. Нужно сохранять спокойствие и все обдумать.

Мы довольны нашими инвестициями и верим в наших футболистов. Неймар и Мбаппе – будущее нашего клуба», – сказал Аль-Хелайфи.

Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча – «Реал».