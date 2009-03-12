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    Деле Алли о матче с «Ювентусом»: «Ничего еще не закончено»

    Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов Тоттенхэм Деле Алли

    Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли поделился ожиданиями от ответного матча с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:2 – первый матч).

    «В первые 10-20 минут «Ювентус» показал, на что способен. А потом показали мы. Было неприятно оказаться в положении уступающих два мяча, но отыграться на их поле – здоровское достижение, теперь у нас хорошая позиция перед ответной игрой.

    Впрочем, ничего еще не закончено. У нашего соперника очень высокий уровень, проблем от них можно дождаться в любой момент. Это и есть Лига чемпионов – противники опасны, даже когда мяч у тебя, будет важно не увлекаться.

    Если мяч будет у нас, нужно будет оставаться сконцентрированными и действовать компактно. У нас в мыслях будет четкий тактический план, и мы сделаем все, чтобы победить. Это наша цель», – сказал Алли.

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