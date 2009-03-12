Маурисио Почеттино: «Тоттенхэм» может выйти в следующий раунд ЛЧ, но нас ждет матч с одной из сильнейших команд в истории футбола»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями перед ответным матчем против (2:2 – первая игра) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«После стартового отрезка в Турине команда стала играть очень хорошо. Конечно, без удачи в футболе никуда.

Когда хозяева не забили пенальти, это дало нам серьезный импульс. Мы готовы биться на поле и получать от этого удовольствие.

Игуаин – один из лучших форвардов мира. В одном ряду с нашим . Мы знаем, сколь велик его талант. Иногда остановить его крайне непросто. Как игрок он отличается по стилю от Дибалы и Месси.

У нас сейчас прекрасная возможность выйти в следующий раунд турнира. Всякий раз, выходя на поле, мы демонстрируем свое лицо.

Иногда оно выглядит хорошо, иногда не очень... готов к борьбе и готов получать от этого удовольствие.

Завтра мы постараемся насладиться футболом. Мы будем играть с одной из сильнейших команд Европы, но у нас храбрая команда, нацеленная на позитив и любящая отвечать на вызовы.

Завтра нас огромное испытание. Это из тех матчей, от которых получаешь удовольствие.

Нас ждет встреча с одной из сильнейших команд в истории футбола, которая дважды за последние три года играла в финале Лиги чемпионов.

Это будет фантастический поединок», – считает Почеттино.