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    Маурисио Почеттино: «Тоттенхэм» может выйти в следующий раунд ЛЧ, но нас ждет матч с одной из сильнейших команд в истории футбола»

    Теги Ювентус Лионель Месси Лига чемпионов Тоттенхэм Гонсало Игуаин Маурисио Почеттино Харри Кейн Пауло Дибала

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями перед ответным матчем против «Ювентуса» (2:2 – первая игра) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «После стартового отрезка в Турине команда стала играть очень хорошо. Конечно, без удачи в футболе никуда.

    Когда хозяева не забили пенальти, это дало нам серьезный импульс. Мы готовы биться на поле и получать от этого удовольствие.

    Игуаин – один из лучших форвардов мира. В одном ряду с нашим Харри Кейном. Мы знаем, сколь велик его талант. Иногда остановить его крайне непросто. Как игрок он отличается по стилю от Дибалы и Месси.

    У нас сейчас прекрасная возможность выйти в следующий раунд турнира. Всякий раз, выходя на поле, мы демонстрируем свое лицо.

    Иногда оно выглядит хорошо, иногда не очень... «Тоттенхэм» готов к борьбе и готов получать от этого удовольствие.

    Завтра мы постараемся насладиться футболом. Мы будем играть с одной из сильнейших команд Европы, но у нас храбрая команда, нацеленная на позитив и любящая отвечать на вызовы.

    Завтра нас огромное испытание. Это из тех матчей, от которых получаешь удовольствие.

    Нас ждет встреча с одной из сильнейших команд в истории футбола, которая дважды за последние три года играла в финале Лиги чемпионов.

    Это будет фантастический поединок», – считает Почеттино.

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