Уго Льорис: «Если играешь на ничью с такой опытной командой, как «Ювентус», то жди беды»

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис передал мысли перед ответным матчем 1/8 Лиги чемпионов против (2:2 – первый матч).

«После двух пропущенных мячей в Турине у нас было еще 80 минут игры.

Мы ранее уже демонстрировали крепость своего характера, и это было очередной пример силы нашей команды. Мы были на грани вылета из турнира.

Забей «Юве» третий мяч до перерыва, нам пришлось бы сложно. Мы повернули ход матча и очень довольны результатом. У нас есть небольшое преимущество в виде двух голов на выезде.

Стоит ожидать напряженного матча, очередной схватки. Она потребует огромных энергозатрат.

Мы начнем игру в привычном стиле. Будем стараться получать удовольствие от футбола, с нужной энергетикой и при поддержке трибун.

Если играешь на ничью, особенно с такой опытной командой, как «Юве», то жди беды.

Мы четко знаем, чего ждет от нас тренер, и какой футбол он хочет видеть. Это самый важный отрезок сезона.

Мы сейчас в хорошей форме, сильны психологически и должны показать это при возможности», – заявил Льорис.