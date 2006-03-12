Алексей Сафонов: «У Шакуро были прописаны отступные – 20 млн рублей. «Спартак» готов был заплатить 10, решил сэкономить»

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, почему не состоялся переход молодого защитника Павла Шакуро в «Спартак».

– После снежного дерби многие задались вопросом: почему , купленный за 12 миллионов евро, вновь остался в запасе…

– Ну… Бразильца вряд ли брали именно под снежное дерби (улыбается). А если серьезно, то ситуация, конечно, странная. Еще один новичок Ханни, который тоже не играл с «Локо», – видно, техничный, интересный футболист, не исключаю, что еще «выстрелит».

– А что же Роша?

– Перспектив что-то уже и не вижу. Понятно, что бразильцу нужно адаптироваться в России. Но сколько на это требуется времени?! Тем более, если человека взяли за такие деньги.

При этом «Спартак» экономит 10 миллионов рублей и не берет у «Тюмени» игрока молодежной сборной России Павла Шакуро. Тот, к слову, может играть как левого защитника, так и хавбека. А на бразильца потратили 12 миллионов евро. Странно, не находите?

– Почему «Спартак» не подписал Шакуро?

– У того была прописана сумма отступных в контракте – 20 миллионов рублей. «Спартак» готов был заплатить 10, то есть решил сэкономить… Возьмите его, если сразу не потянет, то отдайте в аренду.

Во всяком случае, застолбите за собой игрока молодежной сборной. Левоногий парень, объем хороший выполняет, нормальные перспективы.

А в случае с Рошой клуб решил не мелочиться. Получается, не жалко потерять 12 миллионов евро? А потом говорят, что каждую копейку берегут, – сказал Сафонов.