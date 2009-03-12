До старта ЧМ-2018 осталось 100 дней

Чемпионат мира по футболу стартует в России через 100 дней.
Россия впервые примет турнир, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Матч открытия и финал пройдут в Москве – в «Лужниках».
Талисманом 21-го мирового первенства будет волк по кличке «Забивака».
В октябре 2017 года расходы РФ на подготовку к ЧМ-2018 выросли до 678,06 миллиарда рублей.
#ЧМ2018: остается всего 💯 дней до старта!🙌🙌🙌 pic.twitter.com/gszN468RJR— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 6 марта 2018 г.
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