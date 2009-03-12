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    До старта ЧМ-2018 осталось 100 дней

    Теги видео ЧМ-2018 календарь

    Чемпионат мира по футболу стартует в России через 100 дней.

    Россия впервые примет турнир, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

    Матч открытия и финал пройдут в Москве – в «Лужниках». 

    Талисманом 21-го мирового первенства будет волк по кличке «Забивака».

    В октябре 2017 года расходы РФ на подготовку к ЧМ-2018 выросли до 678,06 миллиарда рублей.

    ЧМ-2018: где кто играет?

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