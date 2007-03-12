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    Решение об использовании видеоповторов на ЧМ-2018 будет принято 16 марта

    Теги ФИФА ЧМ-2018 Джанни Инфантино видеоповторы

    Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что решение об использовании технологии VAR на чемпионате мира будет принято на встрече 16 марта.

    «На сегодняшний день видеоповторы являются частью футбола. Мы надеемся на благоприятное решение в этом вопросе, потому что мы очень позитивно относимся к VAR.

    Я бы сказал фанатам, игрокам и тренерам, что это окажет положительное влияние. Вот что показывают результаты исследования.

    Из почти 1000 матчей, которые были частью эксперимента, уровень точности увеличился с 93% до 99%. Это почти идеально», – сказал Инфантино.

    Ранее использование видеоповторов в судействе было официально одобрено на ежегодном общем собрании ИФАБ, организации, в ведении которой находится изменение футбольных правил.

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