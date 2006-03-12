Эмре Джан: «Ливерпуль» хочет выиграть Лигу чемпионов»

Полузащитник Эмре Джан заявил, что команда нацелена на победу в Лиге чемпионов.

– Как оцениваете выступление «Ливерпуля» в Лиге чемпионов?

– Как хорошее. По крайней мере до этого момента. У нас были определенные проблемы на групповом этапе, где нам противостояли сильные соперники, так что пришлось биться за путевку в плей-офф вплоть до последнего тура. Но в целом все идет хорошо. Мы выиграли в гостях у «Порту» со счетом 5:0, что очень здорово.

– По ходу турнира в некоторых матчах вы добились просто потрясающих результатов: победы 5:0 и 7:0. Способен ли «Ливерпуль» на большее?

– Надеюсь, что да. В Лиге чемпионов играют лучшие, и мне кажется, что у нас потрясающая команда. В этом турнире возможно все. Лига чемпионов будоражит наши умы. К каждому сопернику мы относимся с должным уважением и рассчитываем, что будем побеждать и дальше.

– «Ливерпуль» нацелен на самый высокий результат? Например, на выход в финал?

– Конечно, это наша цель. Сейчас, когда мы зашли в Лиге чемпионов так далеко, это должно стать нашей задачей. Если мыслить категориями «хорошо, посмотрим, что из этого получится», далеко не пробьешься. Мы хотим выиграть турнир, и неважно, кто у нас будет в соперниках. В Лиге чемпионов возможно практически все что угодно, и мы отдадим все силы, – сказал Джан.