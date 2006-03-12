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    Джеймс Милнер: «У Салаха отличный сезон, но надеемся, что он будет еще лучше»

    Теги Ливерпуль Джеймс Милнер Лига чемпионов Мохамед Салах

    Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» поделился мнением об игре полузащитника Мохамед Салаха.

    «До сих пор Салах прекрасно проводит сезон. Он отличный парень как на поле, так и за его пределами. Нам повезло, что у нас в раздевалке есть такой игрок. Он показывает это в наших выступлениях в этом сезоне.

    У Мо отличный сезон, но мы надеемся, что он продолжит еще лучше. Здорово, что он забил столько голов, но его партнеры по команде тоже заслуживают доверия», – сказал Милнер.

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