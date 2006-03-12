Юрген Клопп: «Ливерпуль» слишком уважает «Порту», чтобы думать о серьезных изменениях в составе»

Главный тренер Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного матча против в 1/8 финала Лиги чемпионов (первый матч – 5:0).

«Пока не принял решения по поводу возможных изменений в составе. Возможно, будут привлечены новые игроки.

Сейчас тот момент, когда не нужно менять состав, чтобы чего-то избежать. Надо выпускать игроков в лучшей форме. Мы можем сделать одно, два или три изменения в составе, но только для того, чтобы выиграть матч.

Мы выиграли первую игру довольно впечатляюще, это правда. Мы были очень и очень эффективны в тот вечер.

Но мы слишком уважаем «Порту» и эти соревнования, чтобы думать о серьезных изменениях в составе. Мы хотим победить, вот и все», – сказал Клопп.