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    Юрген Клопп: «Ливерпуль» слишком уважает «Порту», чтобы думать о серьезных изменениях в составе»

    Теги Ливерпуль Порту Юрген Клопп Лига чемпионов

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного матча против «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов (первый матч – 5:0).

    «Пока не принял решения по поводу возможных изменений в составе. Возможно, будут привлечены новые игроки.

    Сейчас тот момент, когда не нужно менять состав, чтобы чего-то избежать. Надо выпускать игроков в лучшей форме. Мы можем сделать одно, два или три изменения в составе, но только для того, чтобы выиграть матч.

    Мы выиграли первую игру довольно впечатляюще, это правда. Мы были очень и очень эффективны в тот вечер.

    Но мы слишком уважаем «Порту» и эти соревнования, чтобы думать о серьезных изменениях в составе. Мы хотим победить, вот и все», – сказал Клопп.

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