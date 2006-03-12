Фелипе: «Ливерпуль» провел первый матч лучше, но «Порту» создал примерно столько же острых моментов»

Защитник «Порту» Фелипе поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с (первая игра – 0:5).

«Мы уверены в себе. Это разные турниры, но серия хороших результатов в чемпионате придает нам уверенности перед завтрашней встречей. Было очень жаль пропустить предыдущий матч, но у нас обширный состав, и все усердно трудятся, чтобы попасть в основу. Не думаю, что мое участие в той игре что-то сильно бы изменило.

Мотивация приходит извне. Она черпается из уверенности, последних результатов в чемпионате. Мы надеемся на крепость обороны и голы в нападении. Рассчитываем ныне совсем на иной исход.

Если взглянуть на первый матч с , то соперник создал шесть моментов и забил пять голов. Если играешь с командой, которая создает 20 моментов, то для защитника это сущий кошмар. «Ливерпуль» провел первый матч лучше, но мы создали примерно схожее число острых моментов.

Мы и к первому матчу подходили с желанием здорово сыграть в дебюте, но первый гол стал для нас большим психологическим ударом. Мы изменили стиль игры, что для нас нехарактерно. Старались быть более агрессивными, но не сработало. Теперь знаем, что надо сделать иначе», – сказал Фелипе.