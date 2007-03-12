Коломейцев о ничьей со «Спартаком»: «Разочарования от результата нет»

Полузащитник Александр Коломейцев прокомментировал ничью со «Спартаком» (0:0) в матче чемпионата России.

«Погода одинаково мешала обеим команда. Было много борьбы и стыков, что неудивительно. Дерби есть дерби. Мы понимали, что нельзя проигрывать.

Игнатьев совершил классный сэйв, который завел команду. В концовке поджали соперника, пошли в атаку. Защитники ошибались, стали фолить и зарабатывать карточки. Забить не получилось, но разочарования от результата нет», – сказал Коломейцев.