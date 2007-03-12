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    Коломейцев о ничьей со «Спартаком»: «Разочарования от результата нет»

    Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Александр Коломейцев

    Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев прокомментировал ничью со «Спартаком» (0:0) в матче чемпионата России.

    «Погода одинаково мешала обеим команда. Было много борьбы и стыков, что неудивительно. Дерби есть дерби. Мы понимали, что нельзя проигрывать.

    Игнатьев совершил классный сэйв, который завел команду. В концовке поджали соперника, пошли в атаку. Защитники «Спартака» ошибались, стали фолить и зарабатывать карточки. Забить не получилось, но разочарования от результата нет», – сказал Коломейцев.

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