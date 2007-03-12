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    Неманья Пейчинович: «Локомотив» заслуживал победы в матче со «Спартаком»

    Теги Спартак Локомотив Юрий Семин Луис Адриано премьер-лига Россия Неманья Пейчинович Куинси Промес

    Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился мнением об игре 21-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:0).

    «Погода помешала обеим командам. Это была очень важная игра для нас и «Спартака» с точки зрения борьбы в таблице чемпионата. Это дерби! Но получилась ничья. Правда, мне кажется, что мы заслуживали победы. Также у нас были игроки, которые не играли из-за травм. В «-15» мяч нормально идет, а снег сегодня очень мешал.

    Самым сложным в матче было стараться, чтобы Адриано и Промес не получали мячи и не забегали за спины защитников. На установке перед матчем Семин, как обычно, был не многословен, потому что мы сами понимали, что значит эта игра.

    В последние 15 минут старались забить. Чувствовали, что у нас может получиться, но увы. Ничья – это тоже неплохо», – сказал Пейчинович.

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