Неманья Пейчинович: «Локомотив» заслуживал победы в матче со «Спартаком»

Защитник Неманья Пейчинович поделился мнением об игре 21-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:0).

«Погода помешала обеим командам. Это была очень важная игра для нас и с точки зрения борьбы в таблице чемпионата. Это дерби! Но получилась ничья. Правда, мне кажется, что мы заслуживали победы. Также у нас были игроки, которые не играли из-за травм. В «-15» мяч нормально идет, а снег сегодня очень мешал.

Самым сложным в матче было стараться, чтобы Адриано и Промес не получали мячи и не забегали за спины защитников. На установке перед матчем Семин, как обычно, был не многословен, потому что мы сами понимали, что значит эта игра.

В последние 15 минут старались забить. Чувствовали, что у нас может получиться, но увы. Ничья – это тоже неплохо», – сказал Пейчинович.