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    Алексей Миранчук: «Нечасто смотрю в турнирную таблицу, но понимаю ситуацию»

    Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Владислав Игнатьев Алексей Миранчук

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук подвел итоги матча 21-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:0).

    «Локомотив» можно поздравлять с ничьей?

    – Сложно сказать. Мы всегда выходим, чтобы победить, а не чтобы не проиграть. Сегодня матч закончился вничью.

    – Как игралось по такой погоде?

    – Условия были не идеальными, но «Спартак» играл на том же поле по такой же погоде.

    – «Краснодар» вышел на второе место и немного сократил отставание от «Локомотива». Часто смотришь в таблицу?

    – Смотрю нечасто, но понимаю ситуацию. Нужно просто играть и не заглядывать в таблицу все время.

    – Что сказали Игнатьеву после матча?

    – Семин назвал его СуперВладом. Игнатьев сегодня сделал чуть больше, чем остальная команда. Хочется сказать спасибо болельщикам, которые пришли на футбол в такую погоду.

    – Впереди матч с «Атлетико».

    – Нужно восстановиться, перестроиться и начать подготовку к матчу. «Атлетико» уступил «Барселоне», значит, какие-то проблемы у них все-таки есть, – сказал Миранчук.

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