Алексей Миранчук: «Нечасто смотрю в турнирную таблицу, но понимаю ситуацию»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук подвел итоги матча 21-го тура чемпионата России против (0:0).

– можно поздравлять с ничьей?

– Сложно сказать. Мы всегда выходим, чтобы победить, а не чтобы не проиграть. Сегодня матч закончился вничью.

– Как игралось по такой погоде?

– Условия были не идеальными, но «Спартак» играл на том же поле по такой же погоде.

– «Краснодар» вышел на второе место и немного сократил отставание от «Локомотива». Часто смотришь в таблицу?

– Смотрю нечасто, но понимаю ситуацию. Нужно просто играть и не заглядывать в таблицу все время.

– Что сказали Игнатьеву после матча?

– Семин назвал его СуперВладом. Игнатьев сегодня сделал чуть больше, чем остальная команда. Хочется сказать спасибо болельщикам, которые пришли на футбол в такую погоду.

– Впереди матч с «Атлетико».

– Нужно восстановиться, перестроиться и начать подготовку к матчу. «Атлетико» уступил «Барселоне», значит, какие-то проблемы у них все-таки есть, – сказал Миранчук.