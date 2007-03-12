Алексей Миранчук: «Нечасто смотрю в турнирную таблицу, но понимаю ситуацию»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук подвел итоги матча 21-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:0).
– «Локомотив» можно поздравлять с ничьей?
– Сложно сказать. Мы всегда выходим, чтобы победить, а не чтобы не проиграть. Сегодня матч закончился вничью.
– Как игралось по такой погоде?
– Условия были не идеальными, но «Спартак» играл на том же поле по такой же погоде.
– «Краснодар» вышел на второе место и немного сократил отставание от «Локомотива». Часто смотришь в таблицу?
– Смотрю нечасто, но понимаю ситуацию. Нужно просто играть и не заглядывать в таблицу все время.
– Что сказали Игнатьеву после матча?
– Семин назвал его СуперВладом. Игнатьев сегодня сделал чуть больше, чем остальная команда. Хочется сказать спасибо болельщикам, которые пришли на футбол в такую погоду.
– Впереди матч с «Атлетико».
– Нужно восстановиться, перестроиться и начать подготовку к матчу. «Атлетико» уступил «Барселоне», значит, какие-то проблемы у них все-таки есть, – сказал Миранчук.