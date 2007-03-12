Денис Глушаков: «Иногда было трудно увидеть игроков «Локо» из-за белой формы»

Капитан Денис Глушаков прокомментировал матч 21-го тура чемпионата России против ива» (0:0).

– «Локомотив» уже можно короновать?

– Вспомните, после семи туров все отдали золото «Зениту». А что теперь? Первое место уверенно занимает вовсе не «Зенит» – питерцы идут вровень с нами.

Я к тому, что это чемпионат России, тут ситуация может очень быстро поменяться. Все команды будут играть до конца, так что борьба еще впереди.

– Можно вообще говорить о «содержании игры» после этого снежного матча?

– Не думаю. На первый план вышли исключительно бойцовские качества. Все, кто находился на поле, выложились на полную. У нас был хороший момент, когда Саша Самедов мог забить. Если бы мяч залетел в ворота, «Локо» бы раскрылся, игра стала бы интереснее.

– Многие зрители жаловались, что толком не видели желтый мяч на заснеженном поле. У футболистов была такая проблема?

– Нет, мяч-то было более-менее видно. Но вот игроков соперника... Честно, мне гораздо больше мешала белая форма «Локомотива». Ведь шел снег, снежинки попадали в глаза. Потому иногда было трудно увидеть игроков «Локо», – сказал Глушаков.