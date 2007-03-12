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    Юрий Семин: «Ужасные поля могут помешать «Локомотиву» стать чемпионом»

    Теги Спартак Локомотив Юрий Семин Джефферсон Фарфан премьер-лига Россия Ари

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ничью со «Спартаком» (0:0) в матче 21-го тура чемпионата России.

    «Очень хороший результат. Мы не подпустили «Спартак» ближе к себе. Игра могла закончиться в любую пользу, было момента по два. Очень тяжелые погодные условия, снег мешал. У нас не было Фарфана, который не мог играть, Ари тоже не мог играть, так что для нас результат хороший.

    Почему долго не делал замены? Не то чтобы все нравилось. В целом матч нормально шел, и по такой игре тяжело выйти. Приспособиться к этим условиям непросто.

    Что может помешать нам стать чемпионами? Еще много игр, нам нужно восстановиться, тренироваться негде, и надо выезжать в Мадрид. Там проведем разминку, будем играть. Дальше – «Урал» и так далее. Помешать могут ужасные поля. Кроме Москвы, больше нигде нет полей», – сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».

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