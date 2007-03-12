Александр Самедов: «У «Спартака» еще есть шансы догнать «Локомотив»

Полузащитник Александр Самедов подвел итоги матча 21-го тура чемпионата России с (0:0).

«Тяжело играть и в снег, и в холод. Сегодня были непростые погодные условия. Но надо было выходить и играть. Никак не утепляемся перед матчем. Надеваем термобелье только – это единственное, что мы можем себе позволить.

Сегодня была битва, все хотели победить. Но ничья есть ничья. Что касается того, есть ли у нас шансы догнать «Локомотив», то разумеется, да. Еще 27 очков в розыгрыше», – сказал Самедов.