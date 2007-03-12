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    Александр Самедов: «У «Спартака» еще есть шансы догнать «Локомотив»

    Теги Спартак Локомотив Александр Самедов премьер-лига Россия

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов подвел итоги матча 21-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:0).

    «Тяжело играть и в снег, и в холод. Сегодня были непростые погодные условия. Но надо было выходить и играть. Никак не утепляемся перед матчем. Надеваем термобелье только – это единственное, что мы можем себе позволить.

    Сегодня была битва, все хотели победить. Но ничья есть ничья. Что касается того, есть ли у нас шансы догнать «Локомотив», то разумеется, да. Еще 27 очков в розыгрыше», – сказал Самедов.

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