Фан-клуб «Спартака» о запрете на перфоманс: «Локомотив» просто боится, что мы их обыграем»

Директор фан-клуба Валентин Коршунов прокомментировал запрет на проведение согласованного с РФПЛ перфоманса на матче с .



«Пока запрещают. Об этом стало известно сегодня утром. Геркус решил покапризничать. Своя рука владыка, как говорится, они же хозяева.

Юридически, как я понимаю, такого права они не имеют. Соревнования проводит РФПЛ, но хозяин вправе принимать свои решения.

«Локомотив» никак это не мотивировал. Они просто боятся, что мы их обыграем, и делают все возможное, чтобы этого избежать», – сказал функционер.

«Фратрия»: «Геркус лично запретил перфоманс фанатов «Спартака», согласованный с РФПЛ»