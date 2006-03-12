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    Фан-клуб «Спартака» о запрете на перфоманс: «Локомотив» просто боится, что мы их обыграем»

    Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия РФПЛ болельщики Илья Геркус

    Директор фан-клуба «Спартака» Валентин Коршунов прокомментировал запрет на проведение согласованного с РФПЛ перфоманса на матче с «Локомотивом»

    «Пока запрещают. Об этом стало известно сегодня утром. Геркус решил покапризничать. Своя рука владыка, как говорится, они же хозяева.

    Юридически, как я понимаю, такого права они не имеют. Соревнования проводит РФПЛ, но хозяин вправе принимать свои решения.

    «Локомотив» никак это не мотивировал. Они просто боятся, что мы их обыграем, и делают все возможное, чтобы этого избежать», – сказал функционер.

    «Фратрия»: «Геркус лично запретил перфоманс фанатов «Спартака», согласованный с РФПЛ»

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