ИФАБ и ФИФА одобрили использование повторов в футболе, это будет отражено в правилах

Использование видеоповторов в судействе было официально одобрено на ежегодном общем собрании ИФАБ, организации, в ведении которой находится изменение футбольных правил.

Собрание состоялось в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе. В роли председателя выступил президент ФИФА Джанни Инфантино. На собрании было единогласно одобрено использование системы VAR.

Делегатам представили результаты независимого анализа использования системы. Исследование проводилось Левенским католическим университетом с марта 2016 года.

Видеоповторы будут использоваться в следующих случаях: а) фиксация гола; б) назначение пенальти; в) прямая красная карточка; г) ошибка в идентификации игрока, которому выносится наказание.

В состав ИФАБ входят футбольные ассоциации Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, а также ФИФА, которая представляет все остальные национальные федерации.