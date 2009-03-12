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    ИФАБ и ФИФА одобрили использование повторов в футболе, это будет отражено в правилах

    Теги ФИФА судьи Джанни Инфантино видеоповторы

    Использование видеоповторов в судействе было официально одобрено на ежегодном общем собрании ИФАБ, организации, в ведении которой находится изменение футбольных правил.

    Собрание состоялось в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе. В роли председателя выступил президент ФИФА Джанни Инфантино. На собрании было единогласно одобрено использование системы VAR.

    Делегатам представили результаты независимого анализа использования системы. Исследование проводилось Левенским католическим университетом с марта 2016 года.

    Видеоповторы будут использоваться в следующих случаях: а) фиксация гола; б) назначение пенальти; в) прямая красная карточка; г) ошибка в идентификации игрока, которому выносится наказание.

    В состав ИФАБ входят футбольные ассоциации Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, а также ФИФА, которая представляет все остальные национальные федерации.

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