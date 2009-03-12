«Бавария» контактировала с тренером «Фрайбурга» Штрайхом. Он может сменить Хайнкеса

Главный тренер Кристиан Штрайх может сменить клуб.

52-летним немцем заинтересовалась . Мюнхенский клуб уже вступил в контакт с тренером «Фрайбурга». Штрайх рассматривается как потенциальный преемник .

Тренер работает во «Фрайбурге» с 1995 года. Пост главного тренера основной команды клуба он занял в декабре 2011 года.

Несколько месяцев назад Штрайх продлил контракт с «Фрайбургом». Однако информация о сроке действия нового договора не разглашалась – такова политика клуба из Брайсгау.