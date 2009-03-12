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    «Бавария» контактировала с тренером «Фрайбурга» Штрайхом. Он может сменить Хайнкеса

    Теги Бавария Юпп Хайнкес бундеслига Германия возможные трансферы Фрайбург Кристиан Штрайх

    Главный тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх может сменить клуб.

    52-летним немцем заинтересовалась «Бавария». Мюнхенский клуб уже вступил в контакт с тренером «Фрайбурга». Штрайх рассматривается как потенциальный преемник Юппа Хайнкеса.

    Тренер работает во «Фрайбурге» с 1995 года. Пост главного тренера основной команды клуба он занял в декабре 2011 года.

    Несколько месяцев назад Штрайх продлил контракт с «Фрайбургом». Однако информация о сроке действия нового договора не разглашалась – такова политика клуба из Брайсгау.

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