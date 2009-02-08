Кубок Испании. 1/2 финала. Ответный матч. «Барселона» в гостях у «Валенсии»

В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Севилья» победила «Леганес» (2:0), в гостях сыграет с «Валенсией».

Кубок Испании

1/2 финала

Ответные матчи

Первый матч: 0:1

Первый матч: 1:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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