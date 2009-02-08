Кубок Испании. 1/2 финала. Ответный матч. «Барселона» в гостях у «Валенсии»

В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Севилья» победила «Леганес» (2:0), «Барселона» в гостях сыграет с «Валенсией».
Кубок Испании
1/2 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 8 февраля, 23.30, «Месталья»
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Валенсия –
Доменек, Габриэл, Гайя, Монтойя, Гарай, Парехо, Кондогбиа, Коклен, Родриго, Вьетто, Дзадза.
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 7 февраля, 23.30, «Рамон Санчес Писхуан»
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Севилья –
Рико, Лангле, Меркадо, Эскудеро, Навас, Банега (Писарро, 84), Нзонзи, Сарабия (Лайюн, 74), Васкес, Корреа, Муриэль (Сандро Рамирес, 80).
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Леганес –
Шампань, Бустинса, Рико, Тито (Мантовани, 84), Сиовас, Пирес, Перес, Эль-Жар, Эрасо (Брашанац, 58), Амрабат (Рауль Гарсия, 73), Бовю.
- Предупреждение:
- Амрабат (50).
Первый матч: 1:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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