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    Кубок Испании. 1/2 финала. Ответный матч. «Барселона» в гостях у «Валенсии»

    Теги Барселона Валенсия Севилья Кубок Испании результаты Леганес

    В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Севилья» победила «Леганес» (2:0), «Барселона» в гостях сыграет с «Валенсией».

    Кубок Испании

    1/2 финала

    Ответные матчи

    Валенсия – Барселона
    Дата проведения
    8 февраля, 23.30, «Месталья»
    превью матча онлайн статистика
    ВаленсияДоменек, Габриэл, Гайя, Монтойя, Гарай, Парехо, Кондогбиа, Коклен, Родриго, Вьетто, Дзадза.
    БарселонаСиллессен, Умтити, Пике, Альба, Андре Гомеш, Серджи Роберто, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Месси, Суарес.

    Первый матч: 0:1

    Севилья – Леганес 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    7 февраля, 23.30, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 15 Корреа, 2:0 – 89 Васкес.
    СевильяРико, Лангле, Меркадо, Эскудеро, Навас, Банега (Писарро, 84), Нзонзи, Сарабия (Лайюн, 74), Васкес, Корреа, Муриэль (Сандро Рамирес, 80).
    ЛеганесШампань, Бустинса, Рико, Тито (Мантовани, 84), Сиовас, Пирес, Перес, Эль-Жар, Эрасо (Брашанац, 58), Амрабат (Рауль Гарсия, 73), Бовю.
    Предупреждение:
    Амрабат (50).

    Первый матч: 1:1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Календарь Кубка Испании

    Статистика Кубка Испании

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