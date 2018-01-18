Кубок Испании. «Барселона» в гостях проиграла «Эспаньолу», «Атлетико» уступил «Севилье»

В первых матчах четвертьфинала Кубка Испании «Атлетико» проиграл «Севилье» (1:2), «Барселона» в гостях уступила «Эспаньолу» (0:1), а «Реал» встретится с «Леганесом».
Кубок Испании
1/4 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 17 января, 21.00, «Ванда Метрополитано»
- Голы:
- 1:0 – 73 Диего Коста, 1:1 – 80 Навас, 1:2 – 88 Корреа.
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Атлетико –
Мойя, Савич, Люка Эрнандес, Хуанфран, Годин, Витоло (Корреа, 46), Габи, Сауль, Коке (Торрес, 82), Диего Коста, Гризманн (Феррейра Карраско, 68).
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Севилья –
Рико, Меркадо, Эскудеро, Коршья (Гайс, 90), Лангле, Нзонзи, Банега, Васкес (Навас, 75), Сарабия, Корреа, Муриэль (Бен-Йеддер, 84).
- Дата проведения
- 17 января, 21.00, «Месталья»
- Голы:
- 0:1 – 66 Собрино, 1:1 – 73 Гонсалу Гедеш, 2:1 – 82 Родриго.
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Валенсия –
Доменек, Габриэл, Гайя, Монтойя, Гарай, Перейра (Родриго, 58), Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Вьетто (Санти Мина, 71), Дзадза.
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Алавес –
Сивера, Руано, Диегес, Агиррегабириа, Марипан, Пина, Торрес, Мубарак (Педраса, 68), Перес (Ибаи Гомес, 76), Гвидетти (Мунир, 62), Собрино.
- Предупреждения:
- Пина (41), Гонсалу Гедеш (53), Диегес (67), Санти Мина (86), Кондогбиа (90).
- Удаление:
- Диегес (77).
- Дата проведения
- 17 января, 23.00, «Корнелья Эль Прат»
- Гол:
- 1:0 – 88 Мелендо.
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Эспаньол –
Лопес, Дуарте, Налдо, Кариколь (Вила, 58), Лопес Сильва, Гранеро, Санчес, Хави Фуэго (Мелендо, 75), Дардер (Баптистао, 46), Марк Наварро, Морено.
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Барселона –
Силлессен, Вермален, Пике, Динь, Алеиш Видаль, Аленья (Суарес, 59), Серджи Роберто, Бускетс, Паулиньо (Ракитич, 54), Денис Суарес (Рафинья, 78), Месси.
- Дата проведения
- 18 января, 23.30, «Бутарке»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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