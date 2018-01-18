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    Кубок Испании. «Барселона» в гостях проиграла «Эспаньолу», «Атлетико» уступил «Севилье»

    Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Севилья Атлетико Эспаньол Кубок Испании результаты Алавес Леганес

    В первых матчах четвертьфинала Кубка Испании «Атлетико» проиграл «Севилье» (1:2), «Барселона» в гостях уступила «Эспаньолу» (0:1), а «Реал» встретится с «Леганесом».

    Кубок Испании

    1/4 финала

    Первые матчи

    Атлетико – Севилья 1:2 (0:0, 1:2)
    Дата проведения
    17 января, 21.00, «Ванда Метрополитано»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 73 Диего Коста, 1:1 – 80 Навас, 1:2 – 88 Корреа.
    АтлетикоМойя, Савич, Люка Эрнандес, Хуанфран, Годин, Витоло (Корреа, 46), Габи, Сауль, Коке (Торрес, 82), Диего Коста, Гризманн (Феррейра Карраско, 68).
    СевильяРико, Меркадо, Эскудеро, Коршья (Гайс, 90), Лангле, Нзонзи, Банега, Васкес (Навас, 75), Сарабия, Корреа, Муриэль (Бен-Йеддер, 84).
    Предупреждения:
    Меркадо (58), Сауль (69).

     

    Валенсия – Алавес 2:1 (0:0, 2:1)
    Дата проведения
    17 января, 21.00, «Месталья»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 66 Собрино, 1:1 – 73 Гонсалу Гедеш, 2:1 – 82 Родриго.
    ВаленсияДоменек, Габриэл, Гайя, Монтойя, Гарай, Перейра (Родриго, 58), Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Вьетто (Санти Мина, 71), Дзадза.
    АлавесСивера, Руано, Диегес, Агиррегабириа, Марипан, Пина, Торрес, Мубарак (Педраса, 68), Перес (Ибаи Гомес, 76), Гвидетти (Мунир, 62), Собрино.
    Предупреждения:
    Пина (41), Гонсалу Гедеш (53), Диегес (67), Санти Мина (86), Кондогбиа (90).
    Удаление:
    Диегес (77).

     

    Эспаньол – Барселона 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    17 января, 23.00, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 88 Мелендо.
    ЭспаньолЛопес, Дуарте, Налдо, Кариколь (Вила, 58), Лопес Сильва, Гранеро, Санчес, Хави Фуэго (Мелендо, 75), Дардер (Баптистао, 46), Марк Наварро, Морено.
    БарселонаСиллессен, Вермален, Пике, Динь, Алеиш Видаль, Аленья (Суарес, 59), Серджи Роберто, Бускетс, Паулиньо (Ракитич, 54), Денис Суарес (Рафинья, 78), Месси.
    Предупреждения:
    Кариколь (43), Аленья (45), Альба (55), Морено (61), Ракитич (82), Вермален (84), Санчес (86), Лопес Сильва (90), Суарес (90).

     

    Леганес – Реал Мадрид
    Дата проведения
    18 января, 23.30, «Бутарке»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Календарь Кубка Испании

    Статистика Кубка Испании

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