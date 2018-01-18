Кубок Испании. «Барселона» в гостях проиграла «Эспаньолу», «Атлетико» уступил «Севилье»

В первых матчах четвертьфинала Кубка Испании «Атлетико» проиграл «Севилье» (1:2), «Барселона» в гостях уступила «Эспаньолу» (0:1), а «Реал» встретится с «Леганесом».

Кубок Испании

1/4 финала

Первые матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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