«Челси» не договорился с «Арсеналом» о трансфере Жиру и переключился на Льоренте

может отказаться от приобретения нападающего «Арсенала» .

По информации инсайдера BBC Дэвида Орнштейна, французский форвард мог перейти в дортмундскую «Боруссию» в рамках сделки по трансферу Пьера-Эмерика Обамеянга, но затем получил предложение от «синих» и заинтересовался в нем.

Однако «Челси» не устроила запрашиваемая сумма за 31-летнего игрока, после чего клуб переключился на нападающего Фернандо Льоренте.

«Шпоры» готовы отпустить испанца, который знаком с Антонио Конте по совместной работе в , но только на постоянной основе, а «Челси» хочет остановиться на варианте с арендой.

Нападающий «Челси» Миши Батштуайи не хочет становиться частью сделки по Льоренте и намерен перейти в «Боруссию», которая рассматривает его в качестве замены Обамеянгу.