«Челси» не договорился с «Арсеналом» о трансфере Жиру и переключился на Льоренте

«Челси» может отказаться от приобретения нападающего «Арсенала» Оливье Жиру.
По информации инсайдера BBC Дэвида Орнштейна, французский форвард мог перейти в дортмундскую «Боруссию» в рамках сделки по трансферу Пьера-Эмерика Обамеянга, но затем получил предложение от «синих» и заинтересовался в нем.
Однако «Челси» не устроила запрашиваемая «Арсеналом» сумма за 31-летнего игрока, после чего клуб переключился на нападающего «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте.
«Шпоры» готовы отпустить испанца, который знаком с Антонио Конте по совместной работе в «Ювентусе», но только на постоянной основе, а «Челси» хочет остановиться на варианте с арендой.
Нападающий «Челси» Миши Батштуайи не хочет становиться частью сделки по Льоренте и намерен перейти в «Боруссию», которая рассматривает его в качестве замены Обамеянгу.
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