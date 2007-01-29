«Арсенал» близок к покупке Обамеянга за рекордные 63 млн евро. Модест перейдет в «Боруссию»

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг до закрытия зимнего трансферного окна, скорее всего, перейдет в .

По информации BBC, лондонцы близки к покупке габонца за рекордную для себя сумму в районе 60 миллионов фунтов.

Немецкий клуб даст окончательное согласие на переход Обамеянга после того, как найдет ему замену. Пока неясно, станет ли ею нападающий «Арсенала» Оливье Жиру, которого «Боруссия», как сообщалось ранее, может арендовать за 1,5 млн евро.

По данным же Kicker, «Арсенал» заплатит за Обамеянга 63 млн евро. Вместо него «Боруссия» приобретет форварда «Кельна» Антони Модеста, выступавшего на правах аренды за китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Ruhr Nachrichten между тем оценивает трансфер Обамеянга примерно в 65 млн евро.

Пока самой дорогой покупкой «Арсенала» остается нападающий Александр Ляказетт, за которого «Лион» прошлым летом получил 60 млн евро.