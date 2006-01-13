Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Вильярреал», «Атлетико» в гостях у «Эйбара»

В 19-м туре чемпионата Испании «Реал» принимает «Вильярреал», в гостях сыграет с «Эйбаром», «Валенсия» – с «Депортиво», а встретится с «Барселоной».

Чемпионат Испании

19-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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