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    Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Вильярреал», «Атлетико» в гостях у «Эйбара»

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    В 19-м туре чемпионата Испании «Реал» принимает «Вильярреал», «Атлетико» в гостях сыграет с «Эйбаром», «Валенсия» – с «Депортиво», а «Реал Сосьедад» встретится с «Барселоной».

    Чемпионат Испании

    19-й тур

    Реал Мадрид – Вильярреал 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    13 января, 18.15, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Реал МадридНавас, Варан, Марсело, Карвахаль, Начо, Иско, Каземиро, Модрич, Кроос, Бэйл, Роналду.
    ВильярреалАсенхо, Альваро Гонсалес, Коста, Марио Гаспар, Бонера, Форнальс, Родри Эрнандес, Тригерос, Кастильехо, Раба, Бакка.
    Эйбар – Атлетико
    Дата проведения
    13 января, 20.30, «Мунисипаль де Ипуруа»
    превью матча онлайн статистика
    Депортиво – Валенсия
    Дата проведения
    13 января, 22.45, «Риасор»
    превью матча онлайн статистика
    Леванте – Сельта
    Дата проведения
    14 января, 14.00, «Сьюдад де Валенсия»
    превью матча онлайн статистика
    Алавес – Севилья
    Дата проведения
    14 января, 18.15, «Мендисорроса»
    превью матча онлайн статистика
    Эспаньол – Атлетик
    Дата проведения
    14 января, 20.30, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча онлайн статистика
    Реал Сосьедад – Барселона
    Дата проведения
    14 января, 22.45, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика
    Бетис – Леганес
    Дата проведения
    15 января, 23.00, «Бенито Вильямарин»
    превью матча онлайн статистика
    Хетафе – Малага 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    12 января, 23.00, «Альфонсо Перес»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 73 Кала.
    ХетафеМартинес, Суарес, Бруно Гонсалес, Кала, Антунеш, Портильо, Фажр, Арамбарри, Дьедиу (Анхель, 61), Сибасаки (Мора, 83), Молина (Пачеко, 90).
    МалагаРоберто, Росалес, Эрнандес, Микел, Рикка, Итурра (Буэно, 76), Гонсалес, Кеко (Пеньяранда, 70), Ресио, Чори Кастро (Мула, 81), Эн-Несири.
    Предупреждения:
    Дьедиу (10), Антунеш (14), Бруно Гонсалес (81), Ресио (90).
    Жирона – Лас-Пальмас 6:0 (1:0, 5:0)
    Дата проведения
    13 января, 15.00, «Монтиливи»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 25, пенальти Стуани, 2:0 – 57 Олунга, 3:0 – 64 Гарсия, 4:0 – 70 Олунга, 5:0 – 74 Порту, 6:0 – 79 Олунга.
    ЖиронаБуну, Рамальо, Эспиноса, Хуанпе, Адай, Понс (Алейш Гарсия, 78), Гранель, Мохика, Порту (Дуглас Луис, 78), Гарсия, Стуани (Олунга, 46).
    Лас-ПальмасЛисоаин, Гальвес, Гарсия Сантана, Химо Наварро, Самперио (Гомес, 87), Пеньяльба, Кастельяно (Халилович, 64), Момо (Домингес, 87), Виера, Кальери, Толедо.
    Предупреждения:
    Кастельяно (24), Гранель (52), Виера (53), Пеньяльба (53), Понс (54), Кальери (54), Гарсия Сантана (57).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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