Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Вильярреал», «Атлетико» в гостях у «Эйбара»

В 19-м туре чемпионата Испании «Реал» принимает «Вильярреал», «Атлетико» в гостях сыграет с «Эйбаром», «Валенсия» – с «Депортиво», а «Реал Сосьедад» встретится с «Барселоной».
Чемпионат Испании
19-й тур
- Дата проведения
- 13 января, 18.15, «Сантьяго Бернабеу»
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Вильярреал –
Асенхо, Альваро Гонсалес, Коста, Марио Гаспар, Бонера, Форнальс, Родри Эрнандес, Тригерос, Кастильехо, Раба, Бакка.
- Дата проведения
- 13 января, 20.30, «Мунисипаль де Ипуруа»
- Дата проведения
- 13 января, 22.45, «Риасор»
- Дата проведения
- 14 января, 14.00, «Сьюдад де Валенсия»
- Дата проведения
- 14 января, 18.15, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 14 января, 20.30, «Корнелья Эль Прат»
- Дата проведения
- 14 января, 22.45, «Аноэта»
- Дата проведения
- 15 января, 23.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 12 января, 23.00, «Альфонсо Перес»
- Гол:
- 1:0 – 73 Кала.
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Хетафе –
Мартинес, Суарес, Бруно Гонсалес, Кала, Антунеш, Портильо, Фажр, Арамбарри, Дьедиу (Анхель, 61), Сибасаки (Мора, 83), Молина (Пачеко, 90).
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Малага –
Роберто, Росалес, Эрнандес, Микел, Рикка, Итурра (Буэно, 76), Гонсалес, Кеко (Пеньяранда, 70), Ресио, Чори Кастро (Мула, 81), Эн-Несири.
- Предупреждения:
- Дьедиу (10), Антунеш (14), Бруно Гонсалес (81), Ресио (90).
- Дата проведения
- 13 января, 15.00, «Монтиливи»
- Голы:
- 1:0 – 25, пенальти Стуани, 2:0 – 57 Олунга, 3:0 – 64 Гарсия, 4:0 – 70 Олунга, 5:0 – 74 Порту, 6:0 – 79 Олунга.
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Жирона –
Буну, Рамальо, Эспиноса, Хуанпе, Адай, Понс (Алейш Гарсия, 78), Гранель, Мохика, Порту (Дуглас Луис, 78), Гарсия, Стуани (Олунга, 46).
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Лас-Пальмас –
Лисоаин, Гальвес, Гарсия Сантана, Химо Наварро, Самперио (Гомес, 87), Пеньяльба, Кастельяно (Халилович, 64), Момо (Домингес, 87), Виера, Кальери, Толедо.
- Предупреждения:
- Кастельяно (24), Гранель (52), Виера (53), Пеньяльба (53), Понс (54), Кальери (54), Гарсия Сантана (57).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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