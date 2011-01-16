Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    ФИФА передала Родченкову список вопросов о допинге в российском футболе

    Теги премьер-лига Россия сборная России ФИФА допинг ЧМ-2018 WADA Ричард Макларен Григорий Родченков московская антидопинговая лаборатория

    ФИФА передала список вопросов о допинге в российском футболе информатору WADA и бывшему руководителю Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову.

    Ранее на основании заявлений Родченкова, данных из его личной переписки и дневников были отстранены от соревнований и дисквалифицированы многие представители России в различных видах спорта, а также пересмотрены результаты Олимпийских игр в Сочи.

    ФИФА официально подтвердила, что Родченкову передан полный список вопросов о возможном использовании допинга в российском футболе.

    «ФИФА уже располагает информацией от доктора Родченкова. Мы находились на связи с профессором Маклареном, он передал нам касающиеся футбола сведения, полученные им от доктора Родченкова.

    После первоначального изучения новых данных из Московской лаборатории, недавно предоставленных WADA, ФИФА сформировала перечень конкретных вопросов и теперь отправила их уполномоченному юристу WADA, чтобы этот список переадресовали доктору Родченкову.

    Более того, ФИФА запросила судебно-медицинский анализ определенного количества проб, выбранных по критериям, установленным WADA, и попросила сделать это приоритетной задачей. WADA проинформировала ФИФА, что очередность выполнения задач будет установлена уполномоченной группой экспертов. Группа экспертов пока не связывалась с нами», – сказано в заявлении.

    Daily Mail: в России планировали подменять допинг-пробы футболистов сборной во время ЧМ-2018

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться