ФИФА передала Родченкову список вопросов о допинге в российском футболе

ФИФА передала список вопросов о допинге в российском футболе информатору и бывшему руководителю Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову.

Ранее на основании заявлений Родченкова, данных из его личной переписки и дневников были отстранены от соревнований и дисквалифицированы многие представители России в различных видах спорта, а также пересмотрены результаты Олимпийских игр в Сочи.

ФИФА официально подтвердила, что Родченкову передан полный список вопросов о возможном использовании допинга в российском футболе.

« уже располагает информацией от доктора Родченкова. Мы находились на связи с профессором Маклареном, он передал нам касающиеся футбола сведения, полученные им от доктора Родченкова.

После первоначального изучения новых данных из Московской лаборатории, недавно предоставленных WADA, ФИФА сформировала перечень конкретных вопросов и теперь отправила их уполномоченному юристу WADA, чтобы этот список переадресовали доктору Родченкову.

Более того, ФИФА запросила судебно-медицинский анализ определенного количества проб, выбранных по критериям, установленным WADA, и попросила сделать это приоритетной задачей. WADA проинформировала ФИФА, что очередность выполнения задач будет установлена уполномоченной группой экспертов. Группа экспертов пока не связывалась с нами», – сказано в заявлении.

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