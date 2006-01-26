Sky Sports: Неймар очень счастлив в «ПСЖ»

Нападающий отлично чувствует себя в «ПСЖ».

Как сообщает Sky Sports, ссылаясь на близкие к футболисту источники, бразильский форвард очень счастлив в парижском клубе.

Ранее сообщалось об интересе к Неймару со стороны и желании самого игрока покинуть «ПСЖ».

«Реал» надеется, что Неймар согласится на переход с понижением зарплаты

Фанаты «ПСЖ» освистали Неймара. Он не дал пробить пенальти Кавани, который мог обойти Златана по голам за клуб