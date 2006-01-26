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    Sky Sports: Неймар очень счастлив в «ПСЖ»

    Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар

    Нападающий Неймар отлично чувствует себя в «ПСЖ».

    Как сообщает Sky Sports, ссылаясь на близкие к футболисту источники, бразильский форвард очень счастлив в парижском клубе.

    Ранее сообщалось об интересе к Неймару со стороны «Реала» и желании самого игрока покинуть «ПСЖ».

    «Реал» надеется, что Неймар согласится на переход с понижением зарплаты

    Фанаты «ПСЖ» освистали Неймара. Он не дал пробить пенальти Кавани, который мог обойти Златана по голам за клуб

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