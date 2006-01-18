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    Фанаты «ПСЖ» освистали Неймара. Он не дал пробить пенальти Кавани, который мог обойти Златана по голам за клуб

    Теги ПСЖ Златан Ибрагимович Эдинсон Кавани лига 1 Франция болельщики Неймар

    Форвард «ПСЖ» Неймар в конце домашнего матча чемпионата Франции с «Дижоном» (8:0) подвергся обструкции со стороны болельщиков команды.

    На 83-й минуте бразильца освистали за то, что он не уступил право исполнить 11-метровый партнеру по атаке Эдинсону Кавани, который мог обогнать Златана Ибрагимовича по голам за «ПСЖ». Кроме того, трибуны скандировали «Ка-ва-ни, Ка-ва-ни!»

    В этой игре Неймар забил 4 гола и сделал две результативные передачи.

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