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    Marca: Летом «Реал» планирует создать атакующее трио Неймар – Левандовски – Азар

    Теги Бавария ПСЖ Карим Бензема Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Зинедин Зидан Флорентино Перес Неймар Эден Азар Роберт Левандовски

    Мадридский «Реал» планирует полностью переформатировать атакующую линию команды.

    Как сообщает Marca, президент «сливочных» Флорентино Перес планирует провести грандиозную летнюю трансферную кампанию с целью полностью поменять атакующую линию команды.

    Новым лидером «Реала» может стать Неймар, за которого «королевский клуб» готов заплатить до 500 млн евро.

    Еще одним потенциальным новичком «Реала» может стать хавбек «Челси» Эден Азар, игрой которого восхищается главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан. Бельгийский полузащитник до сих пор не продлил контракт с «Челси».

    Место центрального нападающего должен занять форвард «Баварии» Роберт Левандовски. Поляка может заинтересовать новый вызов в карьере, он может заменить Карима Бензема на острие атаки команды.

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