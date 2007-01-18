Marca: Летом «Реал» планирует создать атакующее трио Неймар – Левандовски – Азар

Мадридский «Реал» планирует полностью переформатировать атакующую линию команды.
Как сообщает Marca, президент «сливочных» Флорентино Перес планирует провести грандиозную летнюю трансферную кампанию с целью полностью поменять атакующую линию команды.
Новым лидером «Реала» может стать Неймар, за которого «королевский клуб» готов заплатить до 500 млн евро.
Еще одним потенциальным новичком «Реала» может стать хавбек «Челси» Эден Азар, игрой которого восхищается главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан. Бельгийский полузащитник до сих пор не продлил контракт с «Челси».
Место центрального нападающего должен занять форвард «Баварии» Роберт Левандовски. Поляка может заинтересовать новый вызов в карьере, он может заменить Карима Бензема на острие атаки команды.
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