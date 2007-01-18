Marca: Летом «Реал» планирует создать атакующее трио Неймар – Левандовски – Азар

Мадридский планирует полностью переформатировать атакующую линию команды.

Как сообщает Marca, президент «сливочных» планирует провести грандиозную летнюю трансферную кампанию с целью полностью поменять атакующую линию команды.

Новым лидером «Реала» может стать , за которого «королевский клуб» готов заплатить до 500 млн евро.

Еще одним потенциальным новичком «Реала» может стать хавбек Эден Азар, игрой которого восхищается главный тренер мадридского клуба . Бельгийский полузащитник до сих пор не продлил контракт с «Челси».

Место центрального нападающего должен занять форвард «Баварии» . Поляка может заинтересовать новый вызов в карьере, он может заменить на острие атаки команды.